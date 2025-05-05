Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler

Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve 3 sezondur Sarı-kırmızılılarda forma giyen Belçikalı eski milli futbolcu Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, tatlı bir heyecanın içerisine girdi. Ciro Romeo adında bir oğulları olan Mertens ve eşi Kerkhofs, şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor.

TÜRKÇE İSİM TERCİH EDECEKLER

Bu doğrultuda Galatasaray'ın yıldızı, ikinci kez babalık duygusunu yaşayacağı kızına eşiyle birlikte sürpriz bir karar alarak Türkçe isim koyma kararı aldı. Belçikalı çiftin İstanbul'a olan sevgilerinden dolayı böyle bir karar aldığı ifade edilirken, bebeklerine koyacakları ismin ne olacağı futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu oldu.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 132 maça çıkan Mertens, 24 gol ve 44 asistlik performans sergiledi. 37 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.