Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler - Son Dakika
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Spor

Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler

Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler

Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs ikinci çocuklarını bekliyor. Bir kız bebek sahibi olacak çiftin İstanbul sevgilerinden dolayı bebeklerine Türkçe bir isim vermeye karar verdiği öne sürüldü.

05.05.2025 22:28
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Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve 3 sezondur Sarı-kırmızılılarda forma giyen Belçikalı eski milli futbolcu Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, tatlı bir heyecanın içerisine girdi. Ciro Romeo adında bir oğulları olan Mertens ve eşi Kerkhofs, şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor.

TÜRKÇE İSİM TERCİH EDECEKLER

Bu doğrultuda Galatasaray'ın yıldızı, ikinci kez babalık duygusunu yaşayacağı kızına eşiyle birlikte sürpriz bir karar alarak Türkçe isim koyma kararı aldı. Belçikalı çiftin İstanbul'a olan sevgilerinden dolayı böyle bir karar aldığı ifade edilirken, bebeklerine koyacakları ismin ne olacağı futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu oldu.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 132 maça çıkan Mertens, 24 gol ve 44 asistlik performans sergiledi. 37 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Dries Mertens, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 3475082Ak:
    İstanbul olsun 2 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Yaman olsun :) 0 0 Yanıtla
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