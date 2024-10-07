Mertens'in pozisyonu kırmızı kart mı? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti - Son Dakika
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Spor

Mertens'in pozisyonu kırmızı kart mı? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti

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Eski hakem ve yorumcular, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta 9. dakikada Dries Mertens'in Augusto'ya yaptığı müdahalenin kırmızı kart olduğunu ifade etti.

07.10.2024 10:33
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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın hakem kararlarını Trio ekibi değerlendirdi.

ÜNLÜ YORUMCULAR AYNI YÖNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

Mücadeleye damga vuran pozisyonları değerlendiren eski hakem ve ünlü yorumcular, 9. dakikada Dries Mertens'in Augusto'ya müdahalesinde kırmızı kart gerektiğini belirtti.

İşte yorumcuların açıklamaları;

Bahattin Duran: Mertens'in yaptığı hareket şiddetli bir hareket ve bunun karşılığı da kırmızı kart. Mertens dirseğini silah olarak kullandı. Sağ direseğini kaldırdı ve oyuncunun çenesinin yanına vurdu. Burada çok net bir kanır var. VAR müdahalesi de olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Dirsek ve yüz bölgesine yapılan müdahalelerde belli bir şiddetin altında olmadığı sürece şiddetli harekete girer ve kırmızı kart gerektirir. Sağ dirseğini omuz seviyenin üzerine çıkarıp rakibinin çenesine vuruyor. Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı. VAR da müdahele etmeliydi.

Deniz Çoban: Mertens'in yaptığı hareketin şiddetli hareket olduğu net. Top için mücadele yok. Top gittikten sonra sen bu hareketi yapıyorsun. Kuraldaki şiddetli hareketle ilgili bir bölümde şu ifade var: "Top için mücadele edilmeyen durumlarda. Rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu çok hafif veya gözardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur ve kırmızı kartla cezalandırılır." Herhalde tam olarak bu pozisyonu tarif ediyor. Net bir kırmızı kart var.

Mertens\'in pozisyonu kırmızı kart mı? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mertens'in pozisyonu kırmızı kart mı? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Fatih Toptamuş:
    Galatasaray’ın Lehine her maç böyle 1-2 tane pozisyon oluyor hangi birine kırmızı kart çıktı ? 61 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kırmızı kart 46 28 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ben adaletli bir hakem olsam her maç galatasaraylı bir futbolcuyu kesin kırmızı kartla oyundan atarım birşey yapmalarına gerek yok geseliyse direk kırmızıyı vereceksin 38 25 Yanıtla
  • Erkan Ölmez:
    Hangi yürekli hakem verecek bu kırmızı kartı 36 13 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    algı operasyonu devrede birde karga ferhat eklenmiş yapram lehinize verilen uyduruk penaltlarida konussana !!! 10 19 Yanıtla
  • Barış Masdar:
    Gülen Saray bu ülkenin beka sorunudur!!! 16 9 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    ey fedarasyon hani adaletli olacaktın ya bu maçın var hakemlerine ve hakemine ne ceza vereceksiniz görecegiz bu ligde torrera denen oyuncu hiç kirmizi kart gormediyse konuşacak bişey yok kimse adalet masalı anlatmasin 16 4 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    geseliler utanır mı? zannetmem 10 5 Yanıtla
  • tahir akgul:
    Arda Kardeşler denen hakem Fenerbahçe’nin Jesus döneminde bu tip pozisyonları kovaladı, her maç Fener’den oyuncu attı. O pozisyonlar bu Mertens dirsek olayı kadar net değildi… 11 3 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan:
    GS ye her hafta verilmeyen kırmızı kartlar konuşuluyor. Okan bey bu çirkin hakem düşmanlığını, tehditkar konuşmaların cesaretini kimden alıyor. 6 3 Yanıtla
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