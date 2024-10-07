Mertens\'in pozisyonu kırmızı kart mı? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti

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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın hakem kararlarını Trio ekibi değerlendirdi.

ÜNLÜ YORUMCULAR AYNI YÖNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

Mücadeleye damga vuran pozisyonları değerlendiren eski hakem ve ünlü yorumcular, 9. dakikada Dries Mertens'in Augusto'ya müdahalesinde kırmızı kart gerektiğini belirtti.

İşte yorumcuların açıklamaları;

Bahattin Duran: Mertens'in yaptığı hareket şiddetli bir hareket ve bunun karşılığı da kırmızı kart. Mertens dirseğini silah olarak kullandı. Sağ direseğini kaldırdı ve oyuncunun çenesinin yanına vurdu. Burada çok net bir kanır var. VAR müdahalesi de olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Dirsek ve yüz bölgesine yapılan müdahalelerde belli bir şiddetin altında olmadığı sürece şiddetli harekete girer ve kırmızı kart gerektirir. Sağ dirseğini omuz seviyenin üzerine çıkarıp rakibinin çenesine vuruyor. Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı. VAR da müdahele etmeliydi.

Deniz Çoban: Mertens'in yaptığı hareketin şiddetli hareket olduğu net. Top için mücadele yok. Top gittikten sonra sen bu hareketi yapıyorsun. Kuraldaki şiddetli hareketle ilgili bir bölümde şu ifade var: "Top için mücadele edilmeyen durumlarda. Rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu çok hafif veya gözardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur ve kırmızı kartla cezalandırılır." Herhalde tam olarak bu pozisyonu tarif ediyor. Net bir kırmızı kart var.