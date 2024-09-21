Mesajı çok net! Mourinho'dan derbi öncesi olay sözler - Son Dakika
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Mesajı çok net! Mourinho'dan derbi öncesi olay sözler

Mesajı çok net! Mourinho\'dan derbi öncesi olay sözler

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İki takım hakkında da konuşan deneyimli antrenör, "Onlar bizden daha iyi diyemem. Bunun tersini de söyleyemem. İki takım da üst düzey oyunculara sahip. Zaten bunu dersem saygısızlık olur. İki takımın da güçlü oyuncuları var" dedi.

21.09.2024 19:36
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Portekizli, "Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. Pragmatik olarak bakarsak 3 puan almak için oynacağız. Rakip de öyle yapacak. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Aslında daha çok bizim oyun kimliğimiz üzerine hazırlandık. Galatasaray'a karşı değil, hangi takımla oynarsak oynayalım analiz yapıyoruz. İkisini de karışımı bir hazırlık yaptık. En önemlisi bizim kimliğimizi sahaya yansıtmamız" dedi.

"Kİ TAKIMIN DA GÜÇLÜ OYUNCULARI VAR"

İki takımı da yorumlayan Mourinho, "Onlar bizden daha iyi diyemem. Bunun tersini de söyleyemem. İki takım da üst düzey oyunculara sahip. Zaten bunu dersem saygısızlık olur. İki takımın da güçlü oyuncuları var" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesajı çok net! Mourinho'dan derbi öncesi olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fatma Öztürk:
    bu sözlerin hangisi OLAY çok merak ettim 12 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    olay söz değil ki doğru söylemiş hoca 4 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Mert Hakan Yandaş İlk 11 De Olması Lazım Ayı yoginin 1 2 Yanıtla
  • Kenan Baybars:
    doğru hocam ama biz Fenerbahçeyiz kadromuz daha derin ve evimizdeyiz, yenmeliyiz... 1 1 Yanıtla
  • Önder Akbayır:
    olay olan sözler ne onu anlamadım bu nasıl başlık 1 0 Yanıtla
  • Tardun Öztürk:
    Olay sözler mi? Kafayı yemiş başlığı atan. Bu kadar ucuz başlıklar atmayın ya. Valla sildireceksiniz aplikasyonu. Ortalıkta gerginlik yok, tüm gerginliği yaratan bu ucuz basın. 0 0 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan:
    Yeterin e saygısızlık yapmadın mı sence????? 0 0 Yanıtla
  • Serkan Arslan:
    ne olay ne olay.Tamamen haberi abartmissiniz.Amaciniz haberi okutmak. 0 0 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    doğru ve güzel konuşmuş olay nerde 0 0 Yanıtla
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