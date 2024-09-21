Mesajı çok net! Mourinho\'dan derbi öncesi olay sözler

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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Portekizli, "Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. Pragmatik olarak bakarsak 3 puan almak için oynacağız. Rakip de öyle yapacak. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Aslında daha çok bizim oyun kimliğimiz üzerine hazırlandık. Galatasaray'a karşı değil, hangi takımla oynarsak oynayalım analiz yapıyoruz. İkisini de karışımı bir hazırlık yaptık. En önemlisi bizim kimliğimizi sahaya yansıtmamız" dedi.

"Kİ TAKIMIN DA GÜÇLÜ OYUNCULARI VAR"

İki takımı da yorumlayan Mourinho, "Onlar bizden daha iyi diyemem. Bunun tersini de söyleyemem. İki takım da üst düzey oyunculara sahip. Zaten bunu dersem saygısızlık olur. İki takımın da güçlü oyuncuları var" ifadelerini kullandı.