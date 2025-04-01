Messi\'ye büyük şok! Koruması MLS ve CONCACAF\'tan men edildi

Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami ile devam eden Messi, bu beklenmedik kararla karşılaştı. Messi'nin korumalığını yapan ve görüntüsüyle tüm dünyanın ilgisini çeken Yassine Cheuko için MLS ve CONCACAF sürpriz bir karar aldı.

MEN EDİLDİ

Lionel Messi'nin korumalığını yapan, vücut yapısı ve görünüşüyle tüm dünyanın ilgisini üstüne çeken Yassine Cheuko, MLS ve CONCACAF müsabakalarından men edildi.

"BIRAKIN MESSI'YE YARDIM EDEYİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cheuko, "Avrupa'da toplamda 7 yıl çalıştım, bu sürede Fransa Ligue 1'de ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda yalnızca 6 kişi sahaya girdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğimizden bu yana ise 20 ayda toplamda 16 kişi sahaya girdi. Burada büyük bir problem var ancak bu problem ben değilim. Bırakın Messi'ye yardım edeyim" dedi.