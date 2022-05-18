Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada - Son Dakika
Üye Girişi

Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada

18.05.2022 12:06

Sosyal medyada en çok takip edilen futbolculardan ilki 440 milyon takipçiyle Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo'yu 242 milyon takipçiyle Neymar, 241 milyon takipçiyle Messi izledi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sosyal medyada en çok takip edilen hesaplar belli oldu.

EN ÇOK TAKİPÇİ RONALDO'NUN

Sosyal medyada kişisel hesap olarak en çok takipçisi olan kişi, 440 milyon takipçiyle dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, Ronaldo'dan sonra gelen en yüksek takipçili futbolcu ise Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar oldu. Neymar''ı, 241 milyon takipçiyle Arjantinli yıldız Lionel Messi izledi.

Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada

RONALDO'NUN KARNESİ

Bu sezon Manchester United'da 38 maçta 24 kez ağları havalandıran ve 3 asist yapan Ronaldo, kendi açısından oldukça iyi bir sezon geçirmesine rağmen, takımı açısından beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.

20 GOLE DOĞRUDAN KATKI YAPTI

PSG formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada toplamda 12 gol 8 asist ile 20 gole doğrudan katkıda bulunan Neymar'ın, Messi ile sahada çok iyi anlaştığı biliniyor.

Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada

MESSİ ÇOK FORMDA

Messi ise Paris Saint-Germain'de bu sezon 33 maçta forma giyerken, 11 gol, 13 asistlik bir performans sergileyerek şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada
YORUMLAR
500
'Sosyal Medya Depresyonu' yaygınlaşıyor 'Sosyal Medya Depresyonu' yaygınlaşıyor Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet

Cristiano Ronaldo, Sosyal Medya, Lionel Messi, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu! Hafif yaralanan arkadaşı şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı
12:02 İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
12:00 Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
11:59 Meteoroloji'den yağış uyarısı! Marmara'da sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor
11:56 Ümit Özdağ'dan Babacan'a "KHK'lıların haklarını iade edeceğiz" tepkisi: Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun
11:54 600 yıllık 2 tarihi hamam 166 milyona satışta: Mirasçılar yaşlanınca böyle oldu
11:53 İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın davet edildiği Trabzon gezisi sonrası "Murat Ongun" açıklaması: Birtakım sonuçları oldu, kaldırdık!
11:46 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi
11:42 WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek
11:38 DEVA Partisi'nin ittifak modeli netleşti: Hükümet yıl sonuna doğru seçime gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 12:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement