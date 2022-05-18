Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sosyal medyada en çok takip edilen hesaplar belli oldu.
Sosyal medyada kişisel hesap olarak en çok takipçisi olan kişi, 440 milyon takipçiyle dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, Ronaldo'dan sonra gelen en yüksek takipçili futbolcu ise Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar oldu. Neymar''ı, 241 milyon takipçiyle Arjantinli yıldız Lionel Messi izledi.
Bu sezon Manchester United'da 38 maçta 24 kez ağları havalandıran ve 3 asist yapan Ronaldo, kendi açısından oldukça iyi bir sezon geçirmesine rağmen, takımı açısından beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.
PSG formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada toplamda 12 gol 8 asist ile 20 gole doğrudan katkıda bulunan Neymar'ın, Messi ile sahada çok iyi anlaştığı biliniyor.
Messi ise Paris Saint-Germain'de bu sezon 33 maçta forma giyerken, 11 gol, 13 asistlik bir performans sergileyerek şampiyonluğun mimarlarından oldu.
Son Dakika › Spor › Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada - Son Dakika