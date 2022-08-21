Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı

21.08.2022 21:13
Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kayserispor maçıyla turuncu-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kayserispor maçıyla turuncu-lacivertli formayı ilk kez giydi. Mesut, 80. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşırken, turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil ilk kez oynadı. Müsabakaya yedek başlayan Özil, 80. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna girdi. 33 yaşındaki futbolcu oyuna girmeden önce turuncu-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Mesut Özil'in oyuna girmesini istedi.

Mesut son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçında oynamış, 46. dakikada yerini Dimitrios Pelkas'a bırakmıştı. Başarılı futbolcu, Başakşehir'in evinde Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayla 154 gün sonra sahaya çıktı.

Oğuzhan Ort/İHA)

YORUMLAR
500
Kayserispor 12. sıraya geriledi Kayserispor 12. sıraya geriledi Kayserispor 4 maç sonra yenildi Kayserispor 4 maç sonra yenildi
Kaynak: İHA

Berkay Özcan, Kayserispor, Mesut Özil, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı anlatım! Kadıköy'de goller peş peşe geliyor
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 21:41:46. #1.12#
SON DAKİKA: Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement