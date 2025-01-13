Mesut Özil\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

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Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra temelli olarak Türkiye'ye taşınan Mesut Özil, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un altyapısının başına geçti. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan eski futbolcu yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN REİS"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hazırlanan bir klibi televizyonundan açan Türk asıllı Alman futbolcu o anları sosyal medyadan paylaştı. Mesut Özil yaptığı paylaşımda "Allah senden razı olsun reis" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

İşte Özil'in o paylaşımı;