Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı - Son Dakika
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Spor

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

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Eski futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan bir klibi televizyonundan açarak, "Allah senden razı olsun reis" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

13.01.2025 15:00  Güncelleme: 15:09
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Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra temelli olarak Türkiye'ye taşınan Mesut Özil, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un altyapısının başına geçti. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan eski futbolcu yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN REİS"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hazırlanan bir klibi televizyonundan açan Türk asıllı Alman futbolcu o anları sosyal medyadan paylaştı. Mesut Özil yaptığı paylaşımda "Allah senden razı olsun reis" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

İşte Özil'in o paylaşımı;

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisi
Mesut Özil\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

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Son Dakika Spor Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Vadaa:
    Milli takımı bile sevmeyen adam siyasal İslam arkasına sığınıp şehirlerden bahsediyor ağzına bile alma gereksiz mesut 118 59 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalaka 94 48 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Vardır bir çıkarı yakında kokusu çıkar diye düşünüyorum. 2 2
    Saim Dolanbay:
    Önde gideni. 1 1
  • İskender Asyalı:
    Türk milli takımına sırtını dön gözden düşünce reise yalakalık yap çok akıllı maşallah 85 31 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    yazıklar olsun sana neyi yalıyorsun emekli ve işçi hiç aklına gelimiyor mu 80 29 Yanıtla
  • Selcuk null:
    Tam yalama çıktı buda . 70 28 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Yalaka o.ç 60 31 Yanıtla
  • Yavuz Simsek:
    Yalayıcıbaşı 63 24 Yanıtla
  • Niyazi Demirkapı:
    yalaka. adam olsan Türk milli takımında oynardın 57 21 Yanıtla
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