- Mesut Özil'den Endonezya'ya ziyaret

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, M10 ürünlerinin Endonezya'da imal edildiği fabrikaya ziyarette bulundu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Endonezya'ya ziyarette bulundu. Başkent Jakarta'da M10 markasının ürünlerinin imal edildiği fabrikayı gezen Özil burada işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Mesut Özil ayrıca Endonezya Spor ve Turizm Bakanı'yla da görüşmeler gerçekleştirirken, dünyaca ünlü yıldız futbolcunun sosyal medyada çok sayıda Endonezyalı takipçisi bulunuyor.