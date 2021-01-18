Mesut Özil imza için İstanbul\'da

Yıldız oyuncu ve ailesi özel uçakla geldi

Karantina süreci devam edecek

Havada rekor takip"Bir rüya benim için de gerçekleşiyor"Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - Fenerbahçelilerin transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra 'dan özel uçakla İstanbul 'a geldi. Yıldız futbolcu ilk açıklamasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" dedi.Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla yolunu gözlediği Mesut Özil'in transferi artık resmiyet kazanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere, kendisini Londra'dan almaya giden uçakla saat 22.13'te hareket etti.YILDIZ OYUNCU VE AİLESİ ÖZEL UÇAKLA GELDİÖzil Ailesi'ni taşıyan özel uçak saat 01.05'te İstanbul'a indi. Eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri karşıladı. Mesut Özil ve ailesi, kendilerini karşılamaya gelenlerle kısa süre sohbet ettikten sonra havalimanından ayrıldı.KARANTİNA SÜRECİ DEVAM EDECEK Koronavirüs tedbirleri kapsamında Londra'da son 4 günü karantinada geçiren deneyimli oyuncu, İngiltere'de iki kez Kovid-19 testi yaptırdı ve ikisinin de sonucu negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı 'nın prosedürleri gereği toplam 10 gün karantinada kalması gereken Mesut Özil ve ailesi, İstanbul'da karantinaya devam edecek. Özil Ailesi, 6 gün daha izole bir şekilde sürecin sona ermesini bekleyecek. Yıldız oyuncunun karantina sürecini tamamladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.HAVADA REKOR TAKİPFenerbahçe'nin dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladığı ve süreci ilerletmek için İstanbul'a getirdiğini bildirdiği Mesut Özil, taraftarları harekete geçirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Özil ve ailesini getiren uçağın rotasını internetten takip etti. Uçakları uydu üzerinden gösteren uygulamadan anlık takipler bir ara 112 bin kişiye çıktı. Bu sayı şu ana kadar merakla takip edilen uçaklar için bir rekor olarak not düşüldü."BİR RÜYA BENİM İÇİN DE GERÇEKLEŞİYOR"

Mesut Özil, terminalde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor. İnşallah takım arkadaşlarımla başarılı olacağız. İnşallah her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcunun eşi Amine Gülşe de Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.