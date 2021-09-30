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Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler - Son Dakika

Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler

30.09.2021 18:37

Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'la karşı karşıya geliyor. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil karşılaşma kadrosunda bulunmazken Vitor Pereira bu maçta orta sahada Mert Hakan'ı görevlendirdi. Kanaryanın hücum hattında ise Rossi, Valencia ve Pelkas görev yapacak.

Avrupa Ligi'nde Frankfurt beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Olympiakos'u devirip ilk galibiyetini almak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 9 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia

Olympiakos: Vaclik; Masouras, Cissé, Ba, Sokratis, Reabciuk; A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru; Tiquinho Soares.

Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler

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Son Dakika Spor Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler - Son Dakika
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