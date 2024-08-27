Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi

Geniş Video İzle

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Mesut Özil, son olarak Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ettiği görüntüyle gündeme geldi. Videoyu izleyenler "Allah kalbine göre versin" demekten kendini alamadı.

27.08.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde kendini spora veren ve değişimiyle adından söz ettiren bir dönemin süper yıldızı Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülendi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Mesut Özil, bu davranışından dolayı takdir toplarken videonun altına "Allah razı olsun", "Rabbim sayılarını artırsın", "Adamsın reis", "Adam Adam" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi

Fenerbahçe, Mesut Özil, Üsküdar, 3-sayfa, Futbol, Cami, Spor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ali Gökdemir: İslama yardım Allah'a yardımdır Allah her yardım edenden razı olsun 102 5 Yanıtla
  • Yildirim Akil: Adamsın be kardeşim Allah razı olsun 90 5 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Kralsın Mesut Özdil Şimdi sevgim saygım dahada çok Japonların bir ata sözü derki büyüdükçe küçüleceksin 54 5 Yanıtla
  • Ahmet burak: camii Alman camii mi 11 46 Yanıtla
  • Erhan Hems: Asıl şimdi efsan olmus 48 5 Yanıtla
  • Bülent Tan: Okul temizlesede iyi olur 13 36 Yanıtla
  • Alper tunga: Allah razı olsun. Elhamdülillah.... 42 3 Yanıtla
  • Alper Karaca: Biz Kâbe’yi, insanlar için toplanıp sevap kazanma yeri ve emniyetli bir mekân kıldık. Öyleyse siz de İbrâhim’in makâmını namazgâh edinin. Zâten İbrâhim’le İsmâil’e de: “Tavaf edenler, ibâdet kastıyla orada kalanlar, rükû ve secde edenler için evimi Tertemiz tutun!” diye emretmiştik." Bakara/125 34 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Mesut'u görenler şimdi Üsküdar Belediyesi Çalışanı diye fotoraf çekmemişlerdir akıllı adam canım 22 2 Yanıtla
  • mürsel sarıteke: Güzel hareket lakin videoya gerek yok. 14 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 19:03:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement