Metin Öztürk: Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun - Son Dakika
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Metin Öztürk: Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun

20.08.2022 01:13
Metin Öztürk: Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Takım çok iyi yolda.

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Takım çok iyi yolda. Bu sene iyi olan bir kadroya müthiş oyuncular katıldı. Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin 2'nci başkanı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Öztürk, "Herkes bu sene şampiyon olmak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı. Dursun başkan da bu hedefi çizdi, transferler buna göre yapılıyor. Birkaç eksiğimiz kaldı. Onları da tamamlayacağız. Tek hedef şampiyonluk. Hakem kardeşlerimiz çok iyi niyetliler. Gözümüze takılan birkaç şey oldu bugün de. Biraz daha dikkat. Bizim pozisyon şu ve bu, onların bu demiyorum. İş adaletli geçtiği sürece bir talebimiz yok. Herkesin iyi niyetli olduğuna eminiz. Güzel bir akşam, inşallah mayıslar bizimdir diyoruz. Bizim sloganımız oldu. Tüm yönetim buradaydı. Dursun başkanımızın annesi vefat etti, burada yoktu. Tekrar mekanı cennet olsun. İnşallah Dursun başkanın liderliğinde Mayıs ayında şampiyonluğu kutlayacağız. Yola çıktığımızdaki gibi Anıtkabir'e gidip Atamıza şükranlarımızı sunacağız. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın, biz ne gerekiyorsa yapacağız demiştik" diye konuştu.

"GALATASARAY'DA HEDEFLER BİTMEZ"

Takımın durumundan memnun olduğunu belirten Öztürk, "Okan hocamın arzu ve isteklerini bütçemiz çerçevesinde, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Şampiyonluğa oynayan bir takım için her zaman ihtiyaç duyulan mevkilere transferler yapılır, yönetimler bunun içindir. Transferi konuşmaktan çok takımın oturmasına bakacağız. Takım çok iyi yolda. Bu sene iyi olan bir kadroya müthiş oyuncular katıldı. Sonu güzel olsun mayıslar bizim olsun. Oyun 90 dakika, 1'inci dakika golü attınız 3 puan, 90'ıncı dakikada attınız 2 puan vermiyorlar. Durumdan memnunuz. Gayet konsantre vaziyette oynuyoruz. Bundan sonra bu performans artarak devam edecek. Galatasaray'da hedefler bitmez" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, Metin Öztürk, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metin Öztürk: Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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