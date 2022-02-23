Metin Şentürk'ten ironik paylaşım! Fenerbahçe taraftarından beğeni yağıyor - Son Dakika
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Metin Şentürk'ten ironik paylaşım! Fenerbahçe taraftarından beğeni yağıyor

23.02.2022 18:54
Metin Şentürk'ten ironik paylaşım! Fenerbahçe taraftarından beğeni yağıyor

Metin Şentürk sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'yi ironik bir şekilde eleştirdi. Ünlü şarkıcı, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" dedi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla son dönemde takipçilerinin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Metin Şentürk, ses getiren yeni bir paylaşıma imza attı. Fenerbahçe'yi eleştiren Şentürk'ün kullandığı ifadelere beğeni yağdı.

"FENERBAHÇE'NİN BU HALİNİ GÖRMÜYORUM"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Metin Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" ifadelerini kullandı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlardan da yorum yağdı.

Metin Şentürk'ten ironik paylaşım! Fenerbahçe sözlerine beğeni yağıyor
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Metin Şentürk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metin Şentürk'ten ironik paylaşım! Fenerbahçe taraftarından beğeni yağıyor - Son Dakika


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