TFF'de Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yaptı - Son Dakika
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TFF'de Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yaptı

19.04.2022 16:57
TFF'de Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), görev dağılımı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), görev dağılımı yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Muhittin Boşat: Başkan vekili, 1. bölge sorumlusu

Murat Ilgaz: 3. bölge ve VAR sorumlusu

Orhan Erdemir: 2. bölge ve BAL sorumlusu

Erol Ersoy: 4. bölge sorumlusu

İsmet Arzuman: 5. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, plaj futbolu sorumlusu

Hikmet Öksüzoğlu: 6. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, futsal sorumlusu

İbrahim Çınar: 7. bölge ve kadın hakemler sorumlusu

Dursun Cumali Sucu: 8. bölge sorumlusu

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF'de Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'de Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yaptı - Son Dakika
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