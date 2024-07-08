Michy Batshuayi: Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir - Son Dakika
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Spor

Michy Batshuayi: Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir

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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın renklerini hep sevdiğini belirten yıldız, ''Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir. Dortmund'da 44 numara giymiştim ve iyi bir sezon geçirmiştim. Galatasaray'da da aynısını umuyorum. Normalde favori numaram 23 ama o dolu'' ifadelerini kullandı.

08.07.2024 08:02  Güncelleme: 08:18
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın renklerine bağladığı Michy Batshuayi, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı golcü, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen özel röportajda çarpıcı ifadelere imza attı.

"ÇOK KLAS BİR YER"

Galatasaray Adası'na ilk defa geliyorum. Çok dinlendirici ve klas bir yer. İstanbul'un ne kadar gurur verici bir yer olduğunu gösteriyor. Taraftarların avazları çıktığı kadar bağırmalarını duymak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Galatasaray'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Batshuayi, "Çok şükür Galatasaray'a transferim çok çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, büyük bir tarihin içerisine geldim. Galatasaray beni birkaç senedir istiyordu. Allah bunun gerçekleşmesine izin verdi. Bu formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Taraftarların avazları çıktığı kadar bağırmalarını duymak için sabırsızlanıyorum. 3 büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan dolayı gururluyum. Özel bir kişi olmayı seviyorum. Türkiye'de özel bir insanım. Goller atarak, formaya saygı duyarak bana duyulan onurun karşılığını taraftarlarımıza vermek istiyorum. Bu Michy Batshuayi'nin disiplinidir" şeklinde konuştu.

"MEYDAN OKUMALARI SEVİYORUM"

Batshuayi, "Ben meydan okumaları seviyorum. Sıradaki meydan okumam da Galatasaray'ı olabildiğince yukarı çıkarmak. Kendimi güvende hissetmem gerekiyor, taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmem gerekiyor. Bunlar olursa Michy Batshuayi'nin en iyi versiyonuna sahip olacaksınız" dedi.

"OKAN BURUK BENİ İSTİYORDU"

Okan Buruk'un kendisini istediğini söyleyen Batshuayi, "Okan Buruk ile görüştüğümde beni istiyordu. Bugün beni hala istediği için mutluyum. O da teknik bir oyuncuydu ben de öyleyim. Onunla çalışmaya sabırsızlanıyorum. İyi maçlar çıkarttığım zaman ve iyi sonuçlar aldığım zaman beni tebrik edeceği için sabırsızlanıyorum" dedi.

"G.SARAY'IN RENKLERİNİ HEP SEVMİŞİMDİR"

Batshuayi, sözlerini "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir. Dortmund'da 44 numara giymiştim ve iyi bir sezon geçirmiştim. Galatasaray'da da aynısını umuyorum. Normalde favori numaram 23 ama o dolu" diyerek noktaladı.

Michy Batshuayi: Galatasaray\'ın renklerini hep sevmişimdir
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Michy Batshuayi: Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • Sinan Meydan: Ben küçükken cinconluydum demesine az kaldı 18 10 Yanıtla
  • Emin Erol: 6 milyonluk yedek Galatasaray kazığı yedi 14 7 Yanıtla
  • İslam Tadik: Bizde seni sevdik seviyoruz be Kral hoşgeldin camiamıza. 8 10 Yanıtla
  • Sinan Döner: Bu ne renk sevdasıymış arkadaş! 11 3 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan: niye geldin gideydin oraya 6 3 Yanıtla
  • Emin Erol: yedek kalarak yatarak para kazanmak batsuai ye has Bi durum icardi varken oynayamaz 7 2 Yanıtla
  • Neco: Yanar döner bi acaipsin oynama şıkıdım şıkıdım 5 4 Yanıtla
  • mesut uluç: bileklerimi kesseniz kanım sarı kırmızı akar. 7 1 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: tabi seversin paralarımı renklerimi bu topçular yokmu hepsi taklacı 6 1 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: 2. Burak Yılmaz loading. 6 0 Yanıtla
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