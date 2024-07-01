Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Spor

Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor

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Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Batshuayi, bugün saat 12.00'de İstanbul'a gelecek. Sarı kırmızılı takımın, KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapması bekleniyor.

01.07.2024 09:11  Güncelleme: 09:21
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Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi renklerine bağlıyor.

KAP'IN ELİ KULAĞINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig devi Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Michy Batshuayi, bugün saat 12.00'de Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.

49 GOLE KATKI SAĞLADI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma ile çıktığı 75 maçta 44 gol atarken 5 de asist yaptı.

TARİHE GEÇECEK

Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile başlayan yıldız futbolcu, ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul\'a geliyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Michy Batshuayi, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan Korkmaz: fener ağlamaaaa 6 3 Yanıtla
    Ercan Karatas: He ağlıyoz:) 0 1
  • Emin Erol: Galatasaray da da yedek kalır icardi olduğu sürece yedek olur 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Şampiyon bol golcü adam peşinde helal olsun :)) geliyor 5 yıldız 1 1 Yanıtla
    Ercan Karatas: Sizin transfer yapmanıza gerek yokki Tff yi transfer edin tamamdır o iş ;) 3 0
  • Emin Erol: yedek olmaya devam 1 0 Yanıtla
  • Alperen Umut: Adamn yedek kaldığı halde cekodan fazla gol attı icardiyle beraber ligin içinden geçer bu ikisi en iyi defans en iyi kaleci şimdide en iyi 2 forvet galasarayda şampiyon belli 0 0 Yanıtla

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