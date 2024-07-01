Michy Batshuayi, Galatasaray için İstanbul\'a geldi

Spor

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi renklerine bağlıyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katıyor. Michy Batshuayi, saat 12.00 sularında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.

49 GOLE KATKI SAĞLADI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma ile çıktığı 75 maçta 44 gol atarken 5 de asist yaptı.

TARİHE GEÇECEK

Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile başlayan yıldız futbolcu, ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

DAHA ÖNCE İSİM GİYDİ, YABANCI YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyen futbolcular şöyle;