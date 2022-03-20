Miguel Crespo: "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" - Son Dakika
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Miguel Crespo: "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"

20.03.2022 22:08
Miguel Crespo: "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Miguel Crespo, Konyaspor karşısında çok iyi oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Miguel Crespo, Konyaspor karşısında çok iyi oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Miguel Crespo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Crespo, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Maça da iyi başladık, kazanma niyetiyle başlamıştık ama 1-0 yenik duruma düştük. Fakat maçı çevirmeyi bildik. Gerçekten çok savaştık, çok iyi oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik, galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çok mutluyum takıma yardım edebildiğim için"

Her maçta elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını aktaran Crespo, "Buraya ben transfer olduğumda daha önceki kulüplerimde göstermiş olduğum mantaliteyi burada da göstermek istiyordum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Buraya geldiğimde kadroda çok fazla iyi oyuncu olduğunu biliyordum ama zamanla kendimi göstereceğime inanıyordum. Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Taraftarın desteği bizim için itici güç"

Taraftarın desteğinin takım için önemine de değinen Miguel Crespo, "Taraftarımızın desteği hiç şüphe yok ki çok önemli. Onların desteği bizim için itici güç oluyor. Bizi bu şekilde desteklemeye devam etsinler. Galatasaray maçından önce 1 maçımız daha olacak. Tabii ki önce o maçı düşünmemiz gerekiyor. Galatasaray maçı büyük bir maç olacak ve kazanmak için en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Takımımız son haftalarda çok iyi çalışıyor"

Son haftalarda takım olarak performanslarının arttığına dikkat çeken Crespo, "Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmem için koşmam gerekiyorsa koşuyorum. Oynamam gerekiyorsa oynuyorum. Bizim her maçta 3 puan almamız çok önemli. Zaten takımımız da son haftalarda çok iyi çalışıyor. Bunun da meyvelerini alıyoruz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Miguel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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