Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti - Son Dakika
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Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti

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Heyecanla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul'u karşı karşıya getirecek tarihi boks maçı için geri sayım geçilirken, dev müsabakanın bilet fiyatları da para ödülü gibi dudak uçuklatıyor. Sadece 2 tane bulunan VIP biletin tanesi 2 milyon dolardan satışa sunuldu. Böylelikle boks tarihinin en pahalı bileti satışa çıkarken, 9 milyon dolar ile bir maça ait bilet hasılatı rekoru da kırılmış oldu.

13.11.2024 17:06
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Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olan ve profesyonel kariyeri 2005 yılında sona eren eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, kendinden 31 yaş küçük YouTube yıldızı Jake Paul ile yapacağı 80 milyon dolarlık maçla ringlere geri dönecek. Dev müsabaka için geri sayıma geçilirken boks tarihinin en pahalı bileti bu karşılaşma için satışa çıktı.

SADECE 2 TANE OLAN VIP KOLTUĞUN TANESİ 2 MİLYON DOLAR

58 yaşındaki boks efsanesi ile kendinden 31 yaş küçük Jake Paul arasındaki boks maçını izlemek isteyenler servet ödemek zorunda Ringe 2 metre mesafedeki 2 VIP koltuğun tanesi 2 milyon dolardan satışa sunuldu. Bu aynı zamanda boks tarihinin en pahalı bileti olarak kayıtlara geçti. Bu VIP biletlerin sahipleri, iki boksörle tanışma fırsatına da sahip olacak. Bilet ayrıca açık büfe her şey dahil yemek ve maç sonrası ringde fotoğraf çektirme imkanı da sunuyor.

9 MİLYON DOLARLIK SATIŞLA REKOR KIRILDI

Teksas'taki 80 bin kişilik statta gerçekleştirilecek olan boks karşılaşmasında ring kenarındaki koltukların fiyatı ise 10-50 bin dolar arasında değişiyor. Öte yandan bilet satışlarının şu anda 9 milyon dolarlık rekoru kırdığı belirtiliyor.

BÜYÜK ÖDÜL DE DUDAK UÇAKLATIYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı konuşulurken, Mike Tyson'ın sadece 20 milyon dolarlık kısmı alabileceği de öne sürüldü. Jake Paul'un dövüşü kazanması durumunda 40 milyon doların sahibi olacağı iddia ediliyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da Ağustos ayında konuşan Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil" demişti.

DEV MÜCADELE 16 KASIM'DA

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki mücadelenin ilk olarak 20 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak Mike Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle boks maçı 15 Kasım'a ertelendi. Müsabaka, saat farkından dolayı Türkiye'de 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan sabaha karşı TSİ 04.00'e denk geliyor.

EN SON 2020'DE RİNGE ÇIKMIŞTI

Profesyonel kariyeri 2005 yılında sona eren Tyson, en son 2020 yılında bir gösteri maçında mücadele etmişti. 27 yaşındaki Paul ise Tyson'dan 30 yaş daha genç ve çoğu eski UFC dövüşçülerine karşı olmak üzere çıktığı 11 maçın 10 tanesini kazandı. 2021 yılında profesyonel kariyerine başlayan Paul, tek yenilgisini Şubat 2023'te İngiliz boksör Tommy Fury'ye karşı aldı.

Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti

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