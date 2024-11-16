Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü

Spor

Mike Tyson'ın Jake Paul maçı öncesi karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala Mike Tyson'ın çıplak vücudu canlı yayına verildi.

Yaşanan canlı yayın kazası sonrası Mike Tyson'ın çıplak görüntüsü kısa süre içinde milyonlarca paylaşım aldı. Bu olay nedeniyle maçın biraz bekletildiği konuşuluyor.

İki boksör ısınırken yanlışlıkla canlı yayına girilince Mike Tyson'ın arkadan çıplak görüntüsünü tüm dünyaya servis etti. Bu görüntü kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.

Maçın başlamasına az bir süre kala ilginç bir olay daha yaşandı. Tüm dünyada Netflix'e erişim sorunu meydana geldi ve Netflix çöktü. Bu sebeple maçın biraz bekletildiği konuşuluyor.