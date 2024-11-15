Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul\'a tokat attı

Spor

Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 17 Kasım pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

İKİ DAKİKALIK 8 RAUNT

Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak. AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak. Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

TYSON'DAN PAUL'A TOKAT

Tartıya çıkmak için sahneye gelen iki isim arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Jake Paul'a tokat attı. O anlar canlı yayına yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.