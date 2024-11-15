Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı - Son Dakika
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Spor

Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı

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Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Tyson ve Paul, 17 Kasım'da yapılacak karşılaşma öncesinde Teksas'taki Toyota Music Factory'de tartıya çıktı. İkilinin tartıda birbirlerine yaklaştığı an Tyson, Paul'a sert bir tokat attı.

15.11.2024 07:47  Güncelleme: 08:01
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Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 17 Kasım pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı

İKİ DAKİKALIK 8 RAUNT

Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak. AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak. Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

TYSON'DAN PAUL'A TOKAT

Tartıya çıkmak için sahneye gelen iki isim arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Jake Paul'a tokat attı. O anlar canlı yayına yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul\'a tokat attı

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Son Dakika Spor Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankara null:
    yalanda mac iddacilar icin yapiliyor 38 0 Yanıtla
  • Onur Kayacik:
    16 kasım olmasın o bi yanlışlık var gibi 13 4 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Tyson bunu 2 ye böler 9 5 Yanıtla
  • Osman Koca:
    herşey film kandırmaca..sonuçta film platforöu netflixde yayınlancak :) 12 1 Yanıtla
  • YoH null:
    guzel kurgu 11 0 Yanıtla
  • GAMALInın OZAN:
    Taysın düver 5 0 Yanıtla
  • Baris Barcin:
    Mike çok pis dayak atacak yalan değil 20 milyon mike 40 da o dayagi yiyen alicak Saat 4.de netflix de canlı 0 0 Yanıtla
  • hakan öztürk:
    Tyson maçta senin karizmanı dağıtsında gör..o genç boş değil verecek küsküyü sana merak etme sen az bekle 0 0 Yanıtla
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