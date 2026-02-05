Milan Skriniar'ın cezası belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Milan Skriniar\'ın cezası belli oldu
05.02.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Milan Skriniar\'ın cezası belli oldu
Haber Videosu

PFDK, Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Skriniar'a Kocaelispor maçında yaptığı hareketten dolayı 2 maç ceza verdi. Skriniar, Erzurumspor ve Gençlerbirliği maçlarında görev alamayacak. Ayrıca Konyaspor maçında kırmızı kart gören Kristjan Asllani'ye de 2 maç ceza verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de sona eren 20. hafta maçlarının ardından vermiş olduğu cezaları açıkladı.

SKRINIAR'A 2 MAÇ CEZA

PFDK, Kocaelispor- Fenerbahçe karşılaşmasında rakip takım tribünlerine karşı uygunsuz hareketler yapan Milan Skriniar'a 2 maç ceza verdi. Yapılan açıklamada, 'MILAN SKRINIAR'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.' denildi.

FORMA GİYEMEYECEĞİ MAÇLAR

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar, kupada oynanacak Erzurumspor ve ligde oynanacak Gençlerbirliği maçlarında takımının yanında olamayacak.

Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

ASSLANI'YE DE 2 MAÇ CEZA

Öte yandan Beşiktaş'ın TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında direkt kırmızı kartla oyundan atılan siyah-beyazlı futbolcu Kristjan Asllani'ye de 2 maç ceza verildi. Yapılan açıklamada, 'KRISTJAN ASLLANI'nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

1- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, 30.01.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜNÜ BATI ALT C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu SAMİ UĞURLU'nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- RAMS BAŞAKŞEHİR FK'nın, 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada RAMS BAŞAKŞEHİR FK idarecisi MESUT ALTAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu KRISTJAN ASLLANI'nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GALATASARAY A.Ş.'nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 208 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- KOCAELİSPOR Kulübünün, 02.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu NUMARALI ALT VİP 115 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN 319, 320, 321, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 218, 219, 220, DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301, 326, 327, DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 101, 125, 126, HYUNDAİ GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 206, 207, 208, HYUNDAİ GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN 306, 308, 308 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1.120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 316-A, 316-B, 317 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMİR HULUSİ YOLAÇ'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'

Türkiye Futbol Federasyonu, Milan Skriniar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milan Skriniar'ın cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Selim9723 Selim9723:
    yanlışınız icardiye veremediniz yemedi değil mi 44 68 Yanıtla
    Ömer Tokmak Ömer Tokmak:
    kardeşim icardiye 150 metre den zoomlayarak verdiler bire bit götüntüye 2 maç zor ceza verdi 0 0
  • Mh459267 Mh459267:
    Terbiye yoksunu 65 17 Yanıtla
  • Yunus Yeniay Yunus Yeniay:
    lan 2 maç ne 5 nerde 57 17 Yanıtla
  • Ahmet Ekinci Ahmet Ekinci:
    sonunda, 3 ya da 4 mac daha isabetli olurdu pascala bildiginiz futbolu yasaklamistiniz 59 15 Yanıtla
  • Hakan şen Hakan şen:
    sonunda baskıya dayamadı TFF 43 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Yabancı yatırımcının rotası netleşti Her 3 konuttan 1’i tek şehirden satıldı Yabancı yatırımcının rotası netleşti! Her 3 konuttan 1'i tek şehirden satıldı
Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
21:21
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:50:55. #7.11#
SON DAKİKA: Milan Skriniar'ın cezası belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.