Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı

Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı
Son Güncelleme: 18.01.2021 15:05

Mersin'de, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi (49), son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi (49), son yolculuğuna uğurlandı.

Çömlekçi için merkez Yenişehir ilçesindeki Bakırcılar Halilurrahman Camii'nde düzenlenen törene ailesi, antrenör arkadaşları ve sporcular katıldı. Çömlekçi'nin naaşı, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Afetevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çömlekçi'nin vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayınladı. Bakanlığın resmi web sitesindeki mesajda, "Türk sporuna yıllarca başarıyla hizmet etmiş kıymetli antrenörlerimizden İbrahim Halil Çömlekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Atletizme verdiği hizmetleri ve yetiştirdiği sporcularla her zaman hatırlanacak olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi'ye Allahtan rahmet; ailesi, sevenleri ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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