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Dev maçlar bizi bekliyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürünü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika

Dev maçlar bizi bekliyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürünü görenler gözlerine inanamıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, milli ara dönüşü yoğun bir fikstürle karşılaşacak. Kasım-Aralık ayı aralığında iki ezeli rakip 9'ar maça çıkacak. Fenerbahçe, 33 günde dokuz maç yapacak ve bu maçların sadece üçü deplasman olacak. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına kritik iki sınavını oynayacak ve dört kez deplasmana gidecek.

17.11.2023 11:48  - Güncelleme: 11:54

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kasım ve aralık aylarında oldukça yoğun ve zorlu bir fikstürden geçecek.

9'AR MAÇA ÇIKACAKLAR

Kasım-aralık fikstüründe 9'ar maça çıkacak ezeli rakipler kendi aralarında hem ligde hem de Süper Kupa maçında mücadele edecekler.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın milli ara dönüşü fikstürünü görenler gözlerine inanamıyor

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Ligin lideri Fenerbahçe, 33 günde dokuz maça çıkacak. Bu maçların sadece üçü deplasman olacakken diğer üçü derbi oynayacaklar. Ayrıca Konferans Ligi'nde zirve hesabının çizileceği periyot Galatasaray ile oynanacak iki maçla sona erecek.

Milli ara dönüşü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürünü görenler gözlerine inanamıyor

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Okan Buruk'un takımı ise Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına en kritik iki sınavını oynayacağı bu periyotta dört kez deplasmana gidecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın milli ara dönüşü fikstürünü görenler gözlerine inanamıyor
Milli ara dönüşü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürünü görenler gözlerine inanamıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev maçlar bizi bekliyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürünü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev maçlar bizi bekliyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürünü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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