Milli ara dönüşü yok! Osayi Samuel, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelede sarı kart gören Osayi Samuel gelecek maç cezalı duruma düştü.
Kart sınırında bulunan ve maçın 58. dakikasında sarı kart gören Osayi Samuel Karagümrük maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Performansıyla takımın en iyilerinden olan yetenekli sağ bek, milli ara dönüşünde oynanacak olan Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
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