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Milli ara dönüşü yok! Osayi Samuel, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü - Son Dakika

Milli ara dönüşü yok! Osayi Samuel, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü

Milli ara dönüşü yok! Osayi Samuel, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü
12.11.2023 21:44

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında sarı kart gören Osayi Samuel cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli takımın yıldızı, cezası nedeniyle milli ara dönüşü oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında mücadele edemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelede sarı kart gören Osayi Samuel gelecek maç cezalı duruma düştü.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kart sınırında bulunan ve maçın 58. dakikasında sarı kart gören Osayi Samuel Karagümrük maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Milli ara dönüşü yok! Osayi Samuel, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü

KARAGÜMRÜK MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Performansıyla takımın en iyilerinden olan yetenekli sağ bek, milli ara dönüşünde oynanacak olan Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Milli ara dönüşü yok! Osayi Samuel, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli ara dönüşü yok! Osayi Samuel, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli ara dönüşü yok! Osayi Samuel, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü - Son Dakika
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