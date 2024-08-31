Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki para atıcılık müsabakalarında milli sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, finalde atış yaptı. Atışlarından milli atıcılardan Aysel Özgan, ülkemize 1 madalya daha kazandırdı.
Aysel Özgan 231.1 puanla finali tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ayşaegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla bu kategoride paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu. Atıcılık P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında altın madalyayı İran'dan Sarah Javenmardi, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Rubina Francis aldı.
Türkiye, oyunlardaki madalya sayısını 1'i altın, 4'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere 7'ye çıkardı.
Son Dakika › Spor › Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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