Milli atlet Aras Kaya'dan gümüş madalya

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli atlet Aras Kaya büyük erkeklerde kürsüye çıkarken, şampiyonayı bir gümüş madalya ile tamamladı.

Dublin'de yapılan 26'ncı Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye, Aras Kaya ile büyüklerde Avrupa ikinciliğini elde etti. İki yıl önceki son şampiyonanın galibi olan Aras, Olimpiyat şampiyonu Norveçli Jacob Ingebrigtsen ile mücadele verdiği yarışın sonlarında genç rakibine geçilerek ikinci sırada finiş gördü. Ingebrigtsen, 10 kilometrelik parkuru 30: 15 ile noktalarken, Aras Kaya 14 saniye arkasında 30: 29 ile ikinciliği aldı. Daha önce Avrupa Kros'ta iki altın, bir de gümüş madalyası olan Aras Kaya, böylece kariyerinde dördüncü kez bu şampiyonada kürsüye çıktı.