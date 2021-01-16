Milli atlet Berke Akçam rekorlara yeni yılda da devam ediyor - Son Dakika
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Milli atlet Berke Akçam rekorlara yeni yılda da devam ediyor

16.01.2021 19:53
Milli atlet Berke Akçam rekorlara yeni yılda da devam ediyor

İstanbul'daki Salon Deneme müsabakalarında ilk gün 400 metrede Berke Akçam, Türkiye salon listesinde beşinci sıraya yükselirken, derecesinde 0.30'luk bir gelişim sağladı.

İstanbul'daki Salon Deneme müsabakalarında ilk gün 400 metrede Berke Akçam, Türkiye salon listesinde beşinci sıraya yükselirken, derecesinde 0.30'luk bir gelişim sağladı. Milli atletin derecesi, sezon başı itibarıyla dünyada da ikinci sırada yer alıyor.

Genç atlet Berke Akçam, salon sezonunun başlamasıyla birlikte her hafta etkileyici yarışlar koşmaya devam ediyor. 18 yaşındaki Berke, 400 metrede 47.30'luk derecesiyle birinciliği alırken, 47.60 olan salondaki en iyisini 0.30 saniye aşağıya çekti. Daha önceden Avrupa Salon barajı bulunan genç atlet, bu derecesiyle birlikte Türkiye tüm zamanlar salon listesinde beşinci sıraya çıktı.

Kadınlar 60 metrede Yudum İliksiz, üç hafta önce 7.50 yaptığı en iyisini 7.47'ye taşırken, geçtiğimiz haftanın rekortmenlerinden Tuğba Danışmaz, bu hafta da üç adımda 13.55'lik bir dereceye imza attı. Sırıkta ise Demet Parlak, 4.20 ile yarışmayı noktalarken, 4.37'deki Türkiye rekoru denemelerinden sonuç alamadı.

Erkeklerde Enes Talha Şenses, yüksek atlamada 2.20'lik bir atlayış yaparken, salonda bu yüksekliğe ulaşabilen yedinci Türk atlet oldu. Enes'in daha önceki salon PB'si, üç yıl önce gerçekleştirdiği 2.18'di. 1500 metrede Ramazan Barbaros, 3: 47.44 koşarak en iyi derecesini geliştirirken, 60 metrede Kayhan Özer 6.74 ile bu haftayı da zirvede noktalamayı bildi.


Kaynak: DHA
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İstanbul, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atlet Berke Akçam rekorlara yeni yılda da devam ediyor - Son Dakika

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