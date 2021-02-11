Milli atlet İlyas Çanakçı Ukrayna'da birinci oldu

Ukrayna'nın Sumy şehrinde düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu İlyas Çanakçı, 400 metrede birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İlyas Çanakçı 400 metre finalinde 47.34'lük dereceyle ilk sırayı aldı.

Milli atletlerden Kubilay Ençü, 400 metre finalinde 48.37'lik zamanıyla beşinci sırayı alırken, 200 metrede Oğuz Uyar, seçmeyi 21.72, yarı finali ise 21.71'lik derecesiyle galip tamamlayıp, finalde yarışmaya hak kazandı.

Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada 13.43'lük derecesiyle ilk sıradan finale kalırken, yüksek atlamada Buse Savaşkan ise 1.83'lük derecesiyle genel sıralamada altıncı, 23 yaş altı sıralamasında ise ikinci olarak kürsüye çıktı.

Erkekler yüksek atlama finalinde yarışan Enes Talha Şenses, 2.10'luk derecesiyle yedinci sırada kaldı.

Turnuvanın bir diğer finali olan 800 metrede Murat Yalçınkaya 1.51.84, Mevlüt Aras ise 1.53.54 ile dereceye giremedi.