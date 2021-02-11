Özel sporculardan Dubai'de 2 madalya - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcular Mihriban Korkmaz ve Eda Yıldırım, gülle atma müsabakalarında ilk iki sırayı aldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, turnuvada bugün gülle atma branşında piste çıkan özel sporculardan Mihriban Korkmaz 12,89'luk derecesiyle altın, Eda Yıldırım ise 12,19'luk derecesiyle gümüş madalya kazanıp, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A barajını geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, şunları kaydetti:

"Özel sporcularımız Türkiye'nin parlayan yıldızıydılar. Artık dünyanın parlayan yıldızı oldular. Çok genç bir Para Atletizm Milli Takımı kadromuz var. Yaklaşık bir yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmalarımızı zor şartlarda sürdürüyorduk. Antrenörlerimiz ve sporcularımız çok emek verdi. Bizler her zaman maddi ve manevi onlara destek olduk. İnandık ve başardık. Madalyaların arkası gelecek. Özel sporcularımızdan desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bize her zaman inanan özel sporcular ailesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Madalya kazanan sporcular Mihriban Korkmaz ve Eda Yıldırım'ın ise başarılarını sağlık çalışanları ile güvenlik kuvvetlerine armağan ettikleri aktarıldı.

Turnuva 13 Şubat Cumartesi günü sona erecek.