Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti

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34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Dalış yapmak için Dalaman'a giden Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında beklerken, alkollü olduğu belirtilen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

08.09.2024 11:27  Güncelleme: 11:53
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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün kontrolündeki araç, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı. Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL KENARINDAN BEKLERKEN ÇARPTI

Dalış yapmak için Dalaman'a giden 34 yaşındaki Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında beklerken, direksiyon hakimiyetini kaybeden ve alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Milli Basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti

İLKAN KARAMAN'IN BASKETBOL KARİYERİ

1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti. Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.

Milli Basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Karaman'ın vefatı hakkında açıklama yapan Beşiktaş, "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe ise İlkan Karaman'ın vefatı için, "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti

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Son Dakika Spor Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa POLAT: Hepsi bu kadar !! Alkollü vurdu, hayatını kaybetti. Hukuksal adı “Olası Kast” maksimum ceza 3 yıl 81 0 Yanıtla
  • Vatan Türkiye: Bu kadar basit insan hayatı.. 34 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Şu haberi düzgün yapın ya Dalaman mı Datça mı ? Arasında nerdeyse 120 km var..Allah rahmet eylesin 26 6 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Geçen gün bende Gölcük İznik yolunda akşam gece karanlığında arabayla çok hızlı mıcır a girdim az kalsın direksiyon hakimiyetimi kaybediyordum ALLAH korudu yeminle araba havalandı resmen devrilmeye ramak kaldı o yüzden aşırı hız yapmayın kesinlikle 13 8 Yanıtla
  • faruk gökdaş: Dalaman'a gidiyordu diyor iyi oku haberi sedat giderken datcada benzin alırken diyor. 11 3 Yanıtla
  • soner: Allah rahmet eylesin kardeşime çok iyi insandı Rabbim mekanını cennet eylesin 11 2 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Faruk benim yorumumdan sonra düzeltme geldi haberde 6 1 Yanıtla
  • Serif Suelturk: Allah rahmet eylesin. vakit gelince birşeyler bahane oluyor... üzücü olan çok genç olması.. mekanı cennet olsun 3 1 Yanıtla
  • TÜRKİYE FREE FİRE: Yolun güzel olsun 1 1 Yanıtla
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