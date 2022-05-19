Milli boksör Ayşe Çağırır'ın dünya şampiyonluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli boksör Ayşe Çağırır'ın dünya şampiyonluğu

19.05.2022 19:21
Milli boksör Ayşe Çağırır'ın dünya şampiyonluğu

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ın başarısının tesadüf olmadığını söyledi.

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ın başarısının tesadüf olmadığını söyledi.

Yiğit, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 48 kilo finalinde Ayşe Çağırır'ın Kazak boksör Alua Balkibekova'yı mağlup ederek altın madalya kazandığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonada toplam 5 sıklette final maçına çıkacaklarını aktaran Yiğit, "Bugün bir tane finalimiz vardı. Çok şükür kazandık. Ekip olarak inandık. İnancın, vazgeçmemenin, doğru çalışmanın sonucunu Ayşe bize gösterdi." dedi.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Yiğit, "Bu başarının tesadüf olmadığını biliyorum. Bunu bekliyordum. Bundan sonraki finallerimizin de böyle geçeceğini düşünüyorum. Bize destek olan federasyon başkanımıza, çalışanlarına, kulüp başkanlarımıza ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Onlar bize inandı. Biz de gereğini yaptık. Bu madalyayı tüm halkımıza armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan ise milli sporcuların 4 finale daha çıkacağını belirterek, "Ayşe Çağırır, bu Dünya Şampiyonası'nda açılışı yaptı. İnşallah devamı gelecek. Yarın akşam tüm vatandaşlarımızı Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde davet ediyoruz. Bizler inandık. Çocuklarımız da bizlere inandı. Bu başarıyı ülkemize 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda hediye ediyoruz. İnşallah diğer sporcularımız da yarın İstiklal Marşı'mızı okutacak." şeklinde görüş belirtti.

İlk raundu kaybetmelerine rağmen ümitsizliğe kapılmadıklarını aktaran Daştan, "Ben sporcuma inanıyordum. Buralara aşama aşama geldik. İlk raundu kaybettiğini hissedince sonraki iki raundu rakibine dar getirdi ve kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Kaynak: AA

Altın Madalya, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli boksör Ayşe Çağırır'ın dünya şampiyonluğu - Son Dakika


Son Dakika
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:29:36. #1.12#
SON DAKİKA: Milli boksör Ayşe Çağırır'ın dünya şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement