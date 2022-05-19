Milli boksör Ayşe Çağırır'ın dünya şampiyonluğu

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ın başarısının tesadüf olmadığını söyledi.

Yiğit, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 48 kilo finalinde Ayşe Çağırır'ın Kazak boksör Alua Balkibekova'yı mağlup ederek altın madalya kazandığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonada toplam 5 sıklette final maçına çıkacaklarını aktaran Yiğit, "Bugün bir tane finalimiz vardı. Çok şükür kazandık. Ekip olarak inandık. İnancın, vazgeçmemenin, doğru çalışmanın sonucunu Ayşe bize gösterdi." dedi.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Yiğit, "Bu başarının tesadüf olmadığını biliyorum. Bunu bekliyordum. Bundan sonraki finallerimizin de böyle geçeceğini düşünüyorum. Bize destek olan federasyon başkanımıza, çalışanlarına, kulüp başkanlarımıza ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Onlar bize inandı. Biz de gereğini yaptık. Bu madalyayı tüm halkımıza armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan ise milli sporcuların 4 finale daha çıkacağını belirterek, "Ayşe Çağırır, bu Dünya Şampiyonası'nda açılışı yaptı. İnşallah devamı gelecek. Yarın akşam tüm vatandaşlarımızı Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde davet ediyoruz. Bizler inandık. Çocuklarımız da bizlere inandı. Bu başarıyı ülkemize 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda hediye ediyoruz. İnşallah diğer sporcularımız da yarın İstiklal Marşı'mızı okutacak." şeklinde görüş belirtti.

İlk raundu kaybetmelerine rağmen ümitsizliğe kapılmadıklarını aktaran Daştan, "Ben sporcuma inanıyordum. Buralara aşama aşama geldik. İlk raundu kaybettiğini hissedince sonraki iki raundu rakibine dar getirdi ve kazandık." değerlendirmesinde bulundu.