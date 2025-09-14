Milli Boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Milli boksörümüz Büşra Işıldar, kadınlar 75 kilo finalinde İrlandalı Rakibi Aoife O'Rourke ile karşı karşıya geldi.
Büşra Işıldar, rakibi Aoife O'Rourke'ye 5-0 mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı ve Dünya ikincisi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak X hesabından Milli Boksör Işıldar için bir tebrik mesajı yayımladı. Yapılan paylaşım,da ''BÜŞRA IŞILDAR DÜNYA İKİNCİSİ! Bize yaşattığın heyecan ve gurur için teşekkür ediyorum kardeşim, harika mücadele ettin.'' ifadeleri kullanıldı.
