Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı - Son Dakika
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Spor

Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularından milli boksör Rabia Topuz'u antrenman yaptığı esnada ayağından yılan ısırdı. Hastaneye kaldırılan Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli boksörün sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

09.05.2024 21:05
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Milli boksör Rabia Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine antrenman yapmaya gitti.

AYAĞINI YILAN ISIRDI

Milli takım kampından dönen Topuz'un antrenman yaptığı esnada akılalmaz bir olay yaşandı. Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Rabia Topuz'un ayağını yılan ısırdı.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Milli boksör Rabia Topuz'u yılan ısırdı

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Boks Federasyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli sporcularımızdan Rabia Topuz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda yatmaktadır. Kendisini acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ YE GİDİYOR

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Gözgeç, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söylediler" diye konuştu.

Milli boksör Rabia Topuz'u yılan ısırdı

FENERBAHÇE'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu için Fenerbahçe de geçmiş olsun mesajı paylaştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Boks Şubemizin madalyalı boksörü Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakım alındığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuz Rabia Topuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Fenerbahçe, 3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı - Son Dakika

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