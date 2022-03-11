Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'nda tüm sıkletlerde madalya hedefliyor - Son Dakika

22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı, Hırvatistan'ın Porec şehrinde bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda 13 sıklette de madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli takım, Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Şampiyonada 48 kiloda Nurullah Oyan, 51 kiloda Mehmethan Çınar, 54 kiloda Samet Gümüş, 57 kiloda Tahir Taha Akkoyun, 60 kiloda Yiğit Us, 63,5 kiloda Kerem Özmen, 67 kiloda Mehmet Aydemir, 71 kiloda Alperen Terzi, 75 kiloda Yusuf Özdemir, 80 kiloda Kaan Aykutsun, 86 kiloda Emrah Yaşar, 92 kiloda Emir Büyükdağ ve artı 92 kiloda Uğur Aydemir mücadele edecek.

Milli takım antrenörlerinden Zahit Sevinik, AA muhabirine, Kastamonu'da güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Milli takımın şampiyonaya hazır olduğunu belirten Sevinik, "13 sıklette Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. 13 sıklette de madalya şansımız var." dedi.

Milli sporculardan Mehmethan Çınar ise kampın güzel şekilde tamamlandığını dile getirdi. Boksa 2013 yılında 9 yaşındayken başladığını anlatan Mehmethan, "Hepimiz memleketlerimizden buraya bir hedef uğruna gelip hedeflerimizi gerçekleştirmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Adım adım, aşama aşama bu günlere geldim. İnşallah altın madalyayla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Uğur Aydemir de 4 yıldır milli takımda yer aldığına işaret ederek, "İlkokul öğretmenim sayesinde boksa başladım. 2019 ve sonrasında 4 kez Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa'da çeyrek final oynadım. İnşallah Avrupa şampiyonluğunu elde etmek için gideceğiz. Yavaş yavaş dereceler alıyoruz, başarılar almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.