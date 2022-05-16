Milli boksörler Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan ve Elif Güneri bronz madalyayı garantiledi - Son Dakika
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Milli boksörler Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan ve Elif Güneri bronz madalyayı garantiledi

16.05.2022 17:19
Milli boksörler Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan ve Elif Güneri bronz madalyayı garantiledi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı finale çıkan milli sporcular Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan ve Elif Güneri, bronz madalyayı garantiledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı finale çıkan milli sporcular Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan ve Elif Güneri, bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan Ayşe Çağırır, 48 kilo çeyrek finalinde İngiliz Demie-Jade Resztan yenerek yarı finale yükseldi. Bronz madalyayı garantileyen Ayşe Çağırır, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaşacak.

Sema Çalışkan ise 70 kilo çeyrek final müsabakasında Polonyalı Daria Parada'yı yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bronz madalyayı garantileyen Çalışkan, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İrlandalı Lisa Edel O'Rourke ile karşılaşacak.Elif Güneri de, 81 kiloda Kenyalı Elizabeth Andiego'yu mağlup ederek yarı finale çıktı ve bronz madalyayı garantiledi.


- İstanbul
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Elif Güneri, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli boksörler Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan ve Elif Güneri bronz madalyayı garantiledi - Son Dakika


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