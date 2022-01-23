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Milli dağcı Tunç Fındık, bu kez Nanga Parbat'ta zirve yapacak Açıklaması - Son Dakika

Milli dağcı Tunç Fındık, bu kez Nanga Parbat'ta zirve yapacak Açıklaması

23.01.2022 11:03
Milli dağcı Tunç Fındık, bu kez Nanga Parbat'ta zirve yapacak Açıklaması

Dünyada 8 bin metreyi aşan 14 dağın 13'üne tırmanan ve Everest Dağı'na iki defa çıkan ilk Türk olma özelliğiyle dikkati çeken milli sporcu Tunç Fındık, bu kez Pakistan'daki Nanga Parbat Dağı'nda zirve yapmayı hedefliyor.

Dünyada 8 bin metreyi aşan 14 dağın 13'üne tırmanan ve Everest Dağı'na iki defa çıkan ilk Türk olma özelliğiyle dikkati çeken milli sporcu Tunç Fındık, bu kez Pakistan'daki Nanga Parbat Dağı'nda zirve yapmayı hedefliyor.

Ünlü Türk dağcı Tunç Fındık, AA muhabirine, yurt dışı ve içinde birçok rotada tırmanış için plan yaptığını söyledi.

Dünyada 8 bin metreyi aşan 14 dağın 13'üne tırmandığını hatırlatan Fındık, şöyle konuştu:

"Nasip olursa haziran ayında 8 bin 125 metre yüksekliğinde olan Pakistan'daki Nanga Parbat Dağı'na çıkacağım. O zaman bunu yapan ilk Türk olacağım. Bu bizim kendi sporumuz için ve ülkemiz için önemli bir detay. Kendi sporumuzun dünya sıralamasındaki yerinde de istatistik olarak önemli bir yere sahip olacak. Benim için alpinizm, yüksek dağlar, kaya tırmanışı, kaya ve buz duvarlarında tırmanış anlamına geliyor. Hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok rotada tırmanış planlarımız var. Önümüzdeki yıllar içinde bunları gerçekleştireceğiz."

Everest'e bu kez oksijen tüpsüz tırmanmayı hedefliyor

Fındık, Everest'e bugüne kadar oksijen tüpü desteğiyle iki defa çıktığını belirterek, bu kez oksijen tüpsüz zirve yapmayı amaçladığını dile getirdi.

Bu hedefini gerçekleştirmek için çalıştığını anlatan Fındık, "Tabii ki bu çok pahalı bir proje. Finansmanı sağladığımız takdirde, hazır olduğumuz, uygun bir zamanda bunu yapacağım. Bu seviyede yüksek rakım, oksijen basıncının azalması nedeniyle yaşam için çok uygun bir ortam değil. 5 bin metre üzeri, insan yaşamının sürekli olmayacağı bir yer." ifadelerini kullandı.

Fındık, dağların kendine göre tehlike içerdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz dağcılar oralara ziyaretçi olarak gidiyoruz ve ziyaretimizi kısa tutmak zorundayız. Çünkü yaşam şartları gerçekten çok zor. Yüksek dağların kendine has, objektif tehlikeler dediğimiz, çığ, heyelan, taş düşmesi gibi olayların dışında irtifadan kaynaklı sorunlar nedeniyle de birçok yaşam tehlikesi var. Bu zor bir şey ama artık bu kadar yılın verdiği alışkanlık mevcut. Tırmanmak ve yüksek yerlere gitmek açıkçası çok sevdiğim, severek yaptığım bir şey. Diğer türlü devam ettirilmeyecek bir durum."

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Toros Dağları, Tunç Fındık, Pakistan, Fındık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli dağcı Tunç Fındık, bu kez Nanga Parbat'ta zirve yapacak Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli dağcı Tunç Fındık, bu kez Nanga Parbat'ta zirve yapacak Açıklaması - Son Dakika
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