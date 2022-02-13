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Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda - Son Dakika

Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda

13.02.2022 10:19
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda

Milli dalış sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesi yakınlarındaki kentin en büyük gölü olan Tödürge Gölü'nde, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği buz altı yatay yüzme rekor denemesi için antrenman yaptı.

Milli dalış sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesi yakınlarındaki kentin en büyük gölü olan Tödürge Gölü'nde, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği buz altı yatay yüzme rekor denemesi için antrenman yaptı.

Milli dalış sporcusu Birgül Erken, 2021 yılında Zara Kaymakamlığı'nca davet edildiği Sivas'ta, kentin en büyük gölü olan ve 'kuş cenneti' olarak da bilinen Tödürge Gölü'nde yüzeydeki buz kütlesinin yetersiz olması nedeniyle rekor denemesini gerçekleştiremedi. Bu yıl rekor denemesi için yeniden Sivas'a gelen Erken, gölde antrenmanlara başladı. Gölün farklı noktalarında hızar ile yaklaşık 30 santimetre olan buz kesilerek 6 delik açıldı. Erken, suya ve soğuğa alışma antrenmanı yaptı. Etkinliğe Kaymakam Meriç Dinçer, ilçe kurum müdürleri, dalış eğiticileri ve ilçe protokolü katıldı. Erken 19-20 Şubat tarihlerinde ise buzun kalınlığına göre rekor denemesini gerçekleştirecek.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan milli sporcu Erken, "Burada bir buz altı dalış lokasyonu tespit ettik. Dünyada buz altı dalış kolasyonlarına çok benzer ve onlardan daha da güzel ve daha da uygun hale gelebilecek elimizde bir cevher var. Biz burada yatay olarak bir dünya rekoru kırmayı planlıyoruz. Bugün bunun denemesini gerçekleştiriyoruz. Teknik olarak alt yapıyı hazırladık. Gördük ki burası gerçekten bir cazibe merkezi haline gelebilir" dedi."REKORU BURAYA GETİRECEĞİZ"Soğuk hava nedeniyle endişelerinin olduğunu söyleyen Erken, "Üşür müyüm, tamamlayabilir miyim diye düşündüm. Hızlı bir şekilde adapte oldum. Dalış uzmanları ve güvenlik ekipleri bana destek oldular. Sivas Valimiz ve Zara Kaymakamımız destek verdiler. Bu destek olmasaydı bu rekor denemesini Rusya'da yapmak zorunda kalacaktık. Ama ilk tercihimiz güzel ülkemiz oldu. Teknik ekibimizle bugün yaptığımız incelemede denemenin burada yapılabileceğini gördük. Rekoru buraya getireceğiz inşallah" diye konuştu."SUYUN ALTI MUHTEŞEM

Rekoru küresel ısınmaya farkındalık olması için kıracağını söyleyen Erken, "Geçtiğimiz yıl buz kalınlığı uygun değildi ama bu yıl muhteşem bir buz var. Suyun altı muhteşem. Gölün dip yapısı da uygun. Yaz aylarında da keşifler yapmıştık. Bugün rekorun ayak sesleri duyuldu. Bir daha elimizden alınamayacak bir rekor kıracağız. Rekor Türkiye'de kalacak. Bunun sözünü verebilirim. Destekleri için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerde bulundu.

Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda
Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda
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Yüzme, Sivas, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli dalış sporcusu Birgül Erken, buz altı rekoru için antrenmanda - Son Dakika Spor


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