Milli eskrimci Aleyna Ertürk: "Hayalim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim" - Son Dakika
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Milli eskrimci Aleyna Ertürk: "Hayalim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim"

09.04.2022 22:02
Milli eskrimci Aleyna Ertürk: "Hayalim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim"

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, hayali olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, hayali olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Milli sporcu, final maçında karşılaştığı Ukraynalı rakibi Anna Maksymenko'yu 15-11 mağlup ederek elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından altın madalyasıyla duygularını paylaştı.

Aleyna Ertürk, "Geçen sene yapılan Dünya Şampiyonası'nda yıldızlarda 6'ncı olmuştum. Bugün hayalim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim. Bu başarıda bana en büyük desteği veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Eskrim Federasyonuna, dualarını eksik etmeyen aileme, arkadaşlarıma ve tüm antrenörlerime teşekkürler." diye konuştu.

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Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli eskrimci Aleyna Ertürk'ü tebrik etti Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli eskrimci Aleyna Ertürk'ü tebrik etti Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya Son dakika haberleri... Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı. Son dakika haberleri... Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli eskrimci Aleyna Ertürk: 'Hayalim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim' - Son Dakika


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