Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya - Son Dakika
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Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

09.04.2022 19:09
Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Dubai'de devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda bugün yıldız kızlar epede mücadele eden milli eskrimci Aleyna Ertürk, finalde Ukraynalı Anna Maksymenko'yu 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Dubai'de devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda bugün yıldız kızlar epede mücadele eden milli eskrimci Aleyna Ertürk, finalde Ukraynalı Anna Maksymenko'yu 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Dün genç kadınlar epede kazandığı bronz madalya ile tarihi bir başarı elde eden milli sporcu, bugün de yıldız kızlar epe kategorisinde bir ilke imza attı. İki günde iki madalya kazanan Ertürk, bu başarılı sonuç ile yine kategorisinde en iyi dünya derecesinin sahibi olarak Türk eskrim tarihine adını yazdırdı.

Ertürk, bugün gerçekleştirdiği başarılı mücadelesinde; pul müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak tablo-128'i maç yapmadan geçti. Ertürk tablo 64'te Büyük Britanyalı Hannah Lebor'u 15-9, tablo 32'de Fransız Anaelle Doquet'i 15-9, tablo 16'da Rumen Emma Sont'u 15-12, çeyrek finalde ABD'li Sarah Gu'yu 15-7, yarı finalde ise Hong Konglu Hailin Chen'i 15-14 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Ukraynalı Anna Maksymenko'yu 15-11 yenen ay-yıldızlı sporcu altın madalyanın sahibi oldu.Bugün yıldız kızlar ve erkekler epede mücadele eden diğer milli eskrimciler Murat Meriç 16'ncı, Kayra Naz Özcan 32'nci, Berra Sonyüksek ve Halis Efe Elibol 41'inci, Yalgın Yeter ise organizasyonu 55'inci sırada tamamladı.Şampiyona yarın, genç kadınlar ve erkekler epe kategorilerinde yapılacak takım müsabakalarının ardından sona erecek.

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Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli eskrimci Aleyna Ertürk'ü tebrik etti Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli eskrimci Aleyna Ertürk'ü tebrik etti Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

Bronz Madalya, Eskrim, Dubai, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya - Son Dakika
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