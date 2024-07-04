Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş - Son Dakika
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Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş

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A Milli Futbol Takımımızın, Avusturya'yı 2-1 yendiği maç sonrası futbolcularımıza ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Mücadeleden saatler sonra ortaya çıkan görüntülerde İsmail Yüksek'in Kenan Yıldız'a küfrettiği duyuluyor.

04.07.2024 09:07  Güncelleme: 09:22
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A Milli Futbol Takımımız, son 16 turunda karşılaştığımız Avusturya'yı Merih Demiral'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale çıktı.

KUTLAMALAR SOKAKLARA TAŞTI

Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından galibiyet kutlamalarına takımımızın yıldızları da dahil oldu. Sokağın ortasında horon teperken yan yana gelen futbolcularımız İsmail Yüksek ile Kenan Yıldız arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İSMAİL YÜKSEK, KENAN YILDIZ'A KÜFRETMİŞ

Mücadele sonrası eğlencenin tadını çıkaran futbolcularımıza ait ortaya yeni çıkan görüntülerde, takımın yıldızı İsmail Yüksek'in elinde küçük Türk bayrağı ile oynamaya çalışan Kenan Yıldız'a bayrağı nasıl tutması gerektiğini gösterdiği ve küfrettiği görülüyor. İsmail Yüksek'in Kenan Yıldız'a, "A....k....böyle tutcan" dediği duyuluyor.

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız\'a küfretmiş
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Avusturya, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • fahri aşcı: haber mi bu simdi 30 2 Yanıtla
  • Nurullah Aktaş: Gereksiz ve yersiz haber 24 0 Yanıtla
  • serkan Eriser: aynı işi yaptığınız insanlar ile zamanla samimiyet oluşur sanki herkes arkadaşıyla hep kibar konuşuyor 20 0 Yanıtla
  • Ahmet rahmi Kurt: Peki bunu haber yapana ne denir 17 0 Yanıtla
  • Burak ÖZSARAÇ: Haber bulamayınca siz 13 0 Yanıtla
  • Berat Özer: Mahalle dedikodusu gibi olmuş biraz, haberden ziyade 12 0 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Yani şu güzel havayı bozmak için elinizden geleni yapıyorsunuz bırakın da başarıyı gölgelemeyin 3 0 Yanıtla

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