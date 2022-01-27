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Getafe, Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı - Son Dakika

Getafe, Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı

27.01.2022 14:22

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı.

Yaptığı açıklamada, "Buraya gelmekten çok memnunum. İyi bir aile ortamı buldum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım." diyen Okay, Getafe'nin kaliteli ve güçlü bir takım olduğunu, teknik direktör Quique Sanchez Flores'in de kendisine güvendiğini aktardı.

Uyum sürecinde bir zorluk yaşamayacağını, 15 yıldır tanıdığı ve milli takımdan da arkadaşı Enes Ünal'ın burada bulunmasının kendisi için avantaj olduğunu ifade eden Okay, "Ben her zaman çalışan, hazır olmak isteyen bir futbolcuyum. Bu sezon az süre almam, yeterli maç oynamamam tabii ki hoşuma giden bir şey değil. Ancak Getafe'yi yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Mücadeleyi, rekabeti, takıma yardımcı olmayı seven biriyim. Psikolojik ve fiziksel olarak hazırım." şeklinde konuştu.

Okay, teknik direktör Flores ile ilk görüşmesiyle ilgili olarak, "Bana güvendiğini söyledi. Bu benim için çok önemli. Takıma yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir gündür buradayım ama oyuncuları uzun zamandır tanıyorum ve adaptasyon sorunu olacağını sanmıyorum." açıklamasında bulundu.

"Benim için geleceği olan bir transfer"

Oynayacağı maç sayısı gibi bazı kriterleri yerine getirmesi şartıyla Getafe'nin sezon sonu satın alma opsiyonunu aldığını hatırlatan Okay, "Bu sezonluk da olsa benim için geleceği olan bir transfer. Gelecek sezon da burada olmak hoşuma gider." ifadelerini kullandı.

"Değişiklik zamanı geldiğine karar vermiştim ve Getafe çok iyi bir opsiyondu." diyen Okay, A Milli Takım'daki geleceğiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Milli Takım'da herkes olmak ister. Hocamızın verdiği karara saygı duyarım. Bu sene yeterince maç sayısına ulaşamadım ve bazı faktörler de oldu. Bazen gidişatı değiştirmek için değişiklikler yapmak gerekir ve ben de bunu yaptım. Daha fazla maç oynayıp, hedeflediğim şeyleri yapmak için iyi bir seçenek. Milli Takım ile Dünya Kupası'nda birlikte olmak istiyorum."

Getafe'de ilk antrenmanına çıkan Okay, yeni takım arkadaşları, teknik direktör Flores ve diğer teknik heyetle tanıştı.

İki sezondur bu takımda forma giyen Enes Ünal'ın, Getafe'ye en kısa zamanda uyum sağlamasında Okay'a yardımcı olması bekleniyor.

Getafe, sezon sonunda Okay'ın satın alma opsiyonunu kullanması halinde Celta Vigo'ya 3 milyon avro ödeyecek.

Celta Vigo'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan transfer olan Okay, geçen sezon İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında kiralık olarak oynamıştı.

Bu sezon Celta'da Arjantinli teknik direktör Eduardo Coudet tarafından çok az şans verilen 27 yaşındaki Okay, sadece 1 maçta ilk 11'de forma giyip, 7 karşılaşmada da yedeklerden oyuna girerken, toplamda 133 dakika sahada kaldı.

Okay, İbrahim Kaş (2008-2009) ve Enes Ünal'dan (2020-) sonra Getafe'nin transfer ettiği 3. Türk futbolcu oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe, geride kalan 22 haftada 22 puanla 16. sırada yer alıyor.

Getafe, Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı
Getafe, Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı
Getafe, Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı

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Okay Yokuşlu, Getafe, Milli, Vigo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Getafe, Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı - Son Dakika Spor


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