Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, geleceğini İtalyan devine emanet etti. 19 yaşındaki genç yıldız, siyah-beyazlı takımla sözleşmesini uzattı.
İtalya Serie A takımlarından Juventus, 19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı formayla 32 resmi maça çıkan Kenan, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.
Ayrıca Kenan Yıldız; Platini, Del Piero (idolü), Tevez, Dybala ve Pogba'nın ardından Juventus'un yeni 10 numarası oldu.
Son Dakika › Spor › Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı - Son Dakika
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