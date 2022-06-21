Milli golfçüler İspanya'da mücadele edecek

Milli sporculardan İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli dünya sıralamasındaki yerinden dolayı direkt, Taner Yamaç ise "wild card" ile şampiyonada yer alacak.

Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, 22-25 Haziran'da Valensiya kentinde düzenlenecek organizasyonda 42 ülkeden 144 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA

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