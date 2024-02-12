Milli haltercilerimiz Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan tarihi başarı - Son Dakika
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Spor

Milli haltercilerimiz Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan tarihi başarı

Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.

12.02.2024 18:22  Güncelleme: 19:05
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Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda millî sporcularımız Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanırken 2 de Avrupa rekoru kırdı.

CANSU BEKTAŞ ŞAMPİYON OLDU

Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak şampiyon oldu.

Milli haltercilerimiz Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan tarihi başarı
Cansu Bektaş

GAMZE REKOR KIRDI

Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Gamze Altun, silkmede 92kg'lık kaldırışıyla altın, toplamda ise gümüş madalya kazandı.

Milli haltercilerimiz Cansu Bektaş ve Gamze Altun'dan tarihi başarı
Gamze Altun

TARİHİ BAŞARI

Cansu Bektaş, toplam 163 kg kaldırarak Avrupa rekoru kırdı, 2 altın 1 gümüş madalya kazandı ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gamze Altun, toplam 157 kg kaldırarak 1 altın 1 gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.

Milli haltercilerimiz Cansu Bektaş ve Gamze Altun\'dan tarihi başarı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (2)

  • Uğur RİZE: Helal kızlar aşık oldum size 2 6 Yanıtla
  • Ali Arslan: Türkiye sizinle gurur duyuyor,helal olsun ! başarınızın devamı bu milleti her seferinde dahada mutlu edecek,teşekkürler güzel kızlarımız. 7 0 Yanıtla

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

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