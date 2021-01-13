2021'in ilk madalyası Kayra Sayit'ten bronz - Son Dakika

2021'in ilk madalyası Kayra Sayit'ten bronz

2021\'in ilk madalyası Kayra Sayit\'ten bronz
Son Güncelleme: 13.01.2021 21:56

Doha Masterler'ın son gün tatamiye çıkan milli judocu Kayra Sayit, kadınlar +78 kiloda bronz madalya elde ederken, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank 5. oldu.

Doha Masterler'ın son gün tatamiye çıkan milli judocu Kayra Sayit, kadınlar +78 kiloda bronz madalya elde ederken, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank 5. oldu.

Doha Masterler müsabakalarının son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit 2021 yılının madalya açılışını bronz madalya ile başlattı. Katar'ın başkentinde yılın ilk judo buluşmasında son gün tatamiye çıkan erkekler 90 kilodaki judocu Mihael Zgank sıkletinde beşinci oldu.

Kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Fransız Anne Fatoumata M Bairo'u ipponla (3 shido), çeyrek finalde Brezilyalı Beatriz Souza'yı da ipponla yenen Kayra Sayit, yarı finalde Fransız Romane Dicko'ya yenildi. Güney Koreli Hayun Kim ile karşılaşan judocu, altın skorda waza-ari puanıyla rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank ilk maçında Avustralyalı Harrison Cassar' waza-ari puanıyla ikinci turda Fransız Axel Clerget'in altın skorda ipponla yendi. Milli judocu, Özbek Davlat Bobonov ile yaptığı çeyrek final müsabakasında normal süreyi karşılıklı waza-ari puanlarıyla 1-1 tamamladı. Altın skorda rakibini ippon (3 shido) ile yenen Zgank, yarı finalde Gürcü Beka Gviniashvili'ye, bronz madalya mücadelesinde Gürcü Lasha Bekauri'e yenildi ve sıkletinde beşinci oldu.

100 kiloda Mert Şişmanlar ilk turda Rus Arman Adamian'a altın skorda yenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Bronz Madalya, Ankara, Katar, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2021'in ilk madalyası Kayra Sayit'ten bronz - Son Dakika


Son Dakika
21:45 Kılıçdaroğlu'nun Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiralarına tepkisi CHP ile HDP'nin arasını açtı
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği
21:20 Kim Milyoner İster yarışmasında eşine nadir rastlanan an! İşte 1 milyonluk soru
21:00 Yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
20:28 Cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü tutuklandı
19:31 Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti
19:08 Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi
18:08 Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl videosundaki EOKA fotoğrafına ilişkin açıklama: Nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir
18:03 Kazada kaskı başından çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
17:56 Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 22:16:03. #1.11#
SON DAKİKA: 2021'in ilk madalyası Kayra Sayit'ten bronz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement