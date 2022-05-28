Milli karateci Eda Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci Açıklaması - Son Dakika
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Milli karateci Eda Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci Açıklaması

28.05.2022 13:44
Milli karateci Eda Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci Açıklaması

57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 68 kiloda altın madalya kazanan Eda Eltemur, "Mutluyum, beklediğim bir şampiyonluktu.

57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 68 kiloda altın madalya kazanan Eda Eltemur, "Mutluyum, beklediğim bir şampiyonluktu. İnanarak maça çıktım." dedi.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final maçında, Slovak Miroslava Kopunova'yı yenerek Avrupa şampiyonu olan Eda, ödül törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başarılarının devam ederek artmasını temenni eden Eda, "Geçen yıl kıl payı kaçan Avrupa şampiyonluğunu, bu yıl finale kalarak kazanmayı başardım. İnşallah devamı artarak gelecek. Geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Karate Şampiyonası Avrupa Karate Şampiyonası Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'i yenerek altın... Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'i yenerek altın... Avrupa Karate Şampiyonası Avrupa Karate Şampiyonası
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli karateci Eda Eltemur'un Avrupa şampiyonluğu sevinci Açıklaması - Son Dakika


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