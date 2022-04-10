Milli kürekçilerden Hırvatistan'da 3'ü altın 5 madalya - Son Dakika

Genç ve yıldız milli kürekçiler, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Yarışları'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen organizasyonda yıldız erkekler iki tek kategorisinde mücadele eden Yasin Şen ve Eren Akbaş, altın madalya elde etti.

Genç erkekler dört tek kategorisinde de Alper Şevket Eren, Mert Can Çayır, Eren Akbaş ve Yasin Şen, altın madalya kazandı.

Genç erkekler tek çifte kategorisinde yarışan milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu da altın madalya sevinci yaşadı.

Genç erkekler iki tek kategorisinde ise milli sporcular Mert Can Çayır ve Alper Şevket Eren, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç erkekler iki çifte kategorisinde de milli sporcular Halil Kaan Köroğlu ve Ömer Faruk Şan, gümüş madalya ile podyuma çıktı.