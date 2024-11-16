Milli maçta skandal olay: Kadroda olmayan futbolcuyu oynatmaya kalktılar - Son Dakika
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Milli maçta skandal olay: Kadroda olmayan futbolcuyu oynatmaya kalktılar

Milli maçta skandal olay: Kadroda olmayan futbolcuyu oynatmaya kalktılar

UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynanan Portekiz - Polonya maçında konuk takımın teknik heyeti skandal bir hata yaptı. Heyet, yedekler arasında yer alan Karol Swiderski'yi oyuna sokmak isterken futbolcunun kadro listesinde yer almadığı fark edildi. Oyuna girmeye hazırlanan ve saha kenarına gelen Swiderski, durumun son anda fark edilmesiyle tribüne gönderildi.

16.11.2024 19:14
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz'in Polonya'yı ağırladığı ve 5-1 galip geldiği maçta konuk takım skandal bir hataya imza attı.

KADRODA OLMAYAN FUTBOLCUYU OYUNA SOKMAYA ÇALIŞTILAR

Dragao Stadı'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Polonya Milli Takımı teknik heyeti, yedekler arasında yer alan Karol Swiderski'yi oyuna sokmak istedi. Swiderski saha kenarına gelip oyuna girmeye hazırlanırken, futbolcunun kadro listesinde yer almadığı fark edildi ve son anda sahaya girmesinin önüne geçildi. Polonyalı santrforun adının esame listesine yazılmasının unutulduğu ve bu yüzden oyuna giremediği öğrenildi. 4. hakemle konuşan Polonyalı yetkililer, son dakikada fark ettikleri bu hata nedeniyle değişikliği iptal ettiler.

Milli maçta skandal olay: Kadroda olmayan futbolcuyu oynatmaya kalktılar
Polonya Teknik Direktörü Michal Probierz

"SKANDAL, UTANÇ VERİCİ"

Tribüne gönderilen Swiderski'nin yerine ise 73. dakikada Antalyaspor'un eski golcüsü Adam Buksa oyuna dahil olurken, Kacper Urbanski kenara alındı.Polonya basınında bu durum, "Skandal" ve "Utanç verici" olarak nitelendirildi. Milli Takım Basın Sözcüsü Emil Kopanski ise soyunma odasında futbolcundan özür dilediklerini belirterek "Karol'un insani bir hata nedeniyle maç kadrosuna alınmadığını belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Milli maçta skandal olay: Kadroda olmayan futbolcuyu oynatmaya kalktılar
Karol Swiderski

TEKNİK DİREKTÖR ÖZÜR DİLEDİ

Polonya Teknik Direktörü Michal Probierz de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Karol'dan da özür diledim. Bu birisinin yaptığı insani bir hatadır. Bunu anlayabilmeniz gerekir. Herkes hayatta hata yapar" diye konuştu.

Uluslararası, Portekiz, Polonya, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli maçta skandal olay: Kadroda olmayan futbolcuyu oynatmaya kalktılar - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Malmısınız 5 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şikenin rengi heryerde aynıdır sarı kırmızı 2 3 Yanıtla
  • Volkan null:
    Olur kardeşim böyle şeyler takma kafana, kazayla insan ölüyor 1 0 Yanıtla
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