Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da 2. olarak podyuma çıktı - Son Dakika
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da 2. olarak podyuma çıktı

30.07.2022 15:48
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da 2. olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağında 2. olarak podyuma çıktı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağında 2. olarak podyuma çıktı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 6. ayağında Most Pisti'nde Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla 22 turluk yarışa 2. sıradan başladı.

Yarışın ilk bölümünde Jonathan Rea ile uzun süre liderlik için çekişen Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da hafta sonunun ilk yarışında son turdaki başarılı ataklarıyla damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı.

Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci sırada, BMW pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından pilotlar genel klasmanında Ducati pilotu Alvaro Bautista 271 puanla birinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea 242 puanla ikinci, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise 223 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlı sporcu, 31 Temmuz Pazar günü ise TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de ikinci yarışta kürsü mücadelesi verecek.

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Toprak Razgatlıoğlu'ndan son altı yarışta beşinci zafer Toprak Razgatlıoğlu'ndan son altı yarışta beşinci zafer Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da sıralama yarışında birinci oldu Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da sıralama yarışında birinci oldu Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste altıncı podyum Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste altıncı podyum
Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Ducati, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da 2. olarak podyuma çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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